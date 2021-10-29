أنقرة: سفارات الدول الـ10 شهدت “حالة من الذعر” بعد رد تركيا على بيانها حول قضية كافالا

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن سفارات الدول الـ10، التي نشرت بيانا حول قضية رجل الأعمال، عثمان كافالا، شهدت “حالة من الذعر” بعد رد تركيا على هذا الإجراء.

وقال تشاووش أوغلو، خلال مشاركته في بث حي على قناة “سي إن إن ترك”، اليوم الخميس، إن بيان السفراء الـ10 “لا يمكن القبول به”، مشيرا إلى أنهم صاغوا البيان وفق مفهوم “توجيه تعليمات للبلاد والسلطة القضائية”.

ولفت إلى أن المادة 41 من اتفاقية فيينا تنص بوضوح على أنه لا يحق للدبلوماسيين التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد المعتمدين فيها.

وأوضح أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وجه بطرد السفراء، وتم البدء بإعداد محتوى المذكرة المتعلقة بهذا الشأن، ما تسبب بإشاعة حالة من الذعر في السفارات الـ10.

وتابع: “تعمق الهلع بعد كلمة الرئيس أردوغان في ولاية أسكي شهير التي عكست مشاعر شعبنا، وكان هناك من بدأ في حزم حقائبه”.

المصدر: وكالة الاناضول