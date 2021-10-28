مفتي القدس أشاد بمواقف اليمن الداعمة لفلسطين والأقصى

أكد “مفتي القدس” الشيخ عكرمة صبري أن “ما ينقص الأمة الإسلامية هي الوحدة ليحترمها العالم وأن الوحدة هي أساس قوتنا”.

موقف الشيخ صبري جاء الخميس في كلمة له عبر الفيديو خلال مؤتمر علماء اليمن “الوحدة الإسلامية الفرص والتحديات” الذي عقد بالعاصمة صنعاء، ورأى الشيخ صبري أن “هذا المؤتمر يدل على مدى الاهتمام بأمور الأمة الإسلامية”، وأكد أن “الوحدة هي أساس قوتنا”.

وشدد الشيخ صبري على أن “ما يحصل من تطبيع مع العدو يؤدي إلى التفرق والتمزق وإضعاف النسيج الوحدوي والنسيج الاجتماعي لأمتنا الإسلامية”، وقال “أعلنا مرارا أننا ضد التطبيع لأن التطبيع هو الانبطاح وهو الاستسلام والتنازل عن حقوقنا الشرعية في فلسطين”، ودعا “جميع الذين طبّعوا مع العدو أن يتراجعوا عن هذه المواقف المذلة والمخزية والتي لا يرضاها الله ولا رسوله”، وأشاد “بمواقف اليمن الداعمة لفلسطين وللقدس والأقصى”.

المصدر: فلسطين اليوم