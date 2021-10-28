ستة أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون العدو الاسرائيلي

يواصل ستة أسرى الخميس إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري في سجون العدو الاسرائيلي، وسط ظروف صحية صعبة للغاية ومطالبات بضرورة تكثيف المساندة الرسمية والشعبية لإنقاذهم.

وقال المتحدث باسم “مؤسسة مهجة القدس للأسرى” تامر الزعانين أن “أوضاع الاسرى المضربين عن الطعام مأساوية وتنذر بخطر شديد”، وأعرب عن “خشيته ان يتم الاعلان خلال الساعات القادمة من فقدان أحد المضربين كشهداء”.

وأضاف الزعانين ان “الصور التي وصلت من مستشفى برزلاي وكابلان للأسيرين كايد الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم الـ106 والاسير مقداد القواسمة المضرب لليوم الـ99 صعبة للغاية وتكشف الواقع الصعب الذي يحتاج الي مساندة ودعم عاجل”.

وأشار الزعانين الى ان “الاحتلال يسعى لكسر عزيمة الاسرى وخاصة بعد معركة سيف القدس حيث بلغ عدد المعتقلين الاداريين بعدها لـ520 أسيرا، بالإضافة الى التضييق على الاسرى ورفضهم تحقيق مزيدا من الانتصارات وخاصة بعد نفق الحرية الذي كسر هيبة الاحتلال”، واعتبر ان “صمت المؤسسات الدولية شجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاتها ضد الاسرى”.

المصدر: فلسطين اليوم