عبد الفتاح البرهان يعين فخر الدين عثمان مهدي مديراً جديداً لسلطة الطيران المدني السوداني – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2021 - 02:04

عبد الفتاح البرهان يعين فخر الدين عثمان مهدي مديراً جديداً لسلطة الطيران المدني السوداني

منذ 2 ساعة 28 October، 2021
أخبار موقع المنار

المصدر: السودان

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