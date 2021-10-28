القائد العام للجيش السوداني يعفي سفراء السودان لدى اميركا والصين وفرنسا وسويسرا والاتحاد الأوروبي وقطر من مناصبهم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2021 - 02:04

القائد العام للجيش السوداني يعفي سفراء السودان لدى اميركا والصين وفرنسا وسويسرا والاتحاد الأوروبي وقطر من مناصبهم

منذ 2 ساعة 28 October، 2021
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