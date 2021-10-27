العدو الاسرائيلي استدعى 5 فلسطينيين وداهم منزلا في سلوان بالقدس المحتلة

استدعت سلطات العدو الإسرائيلي الأربعاء خمسة فلسطينيين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، للتحقيق لدى مراكز مخابرات الاحتلال، فيما داهمت قوة “إسرائيلية” منزلاً في مدينة سلوان.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال أبلغت الشابين فراس الأطرش، وأحمد الطويل، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، باستدعائهما للتحقيق، بحجة تواجدهما في المقبرة اليوسفية التي تواصل تهويدها وتجريفها لصالح إقامة مشاريع استيطانية”، وتابعت “استدعت مخابرات الاحتلال كلا من: عدنان الكركي، وإبراهيم سمرين، وزياد شرف للتحقيق، وهم من حي وادي حلوة ببلدة سلوان”.

وفي السياق، داهمت قوة صهيونية منزل المقدسي محمد عبد الله عودة في حي بئر أيوب من بلدة سلوان، واستجوبت ساكنيه ميدانيًا بعد عملية تفتيشه والتخريب في محتوياته.

المصدر: فلسطين اليوم