مراسل المنار: ‏قوة صهيونية كانت تكمن بين الأشجار على الضفة الشرقية لنهر ‎الوزاني اختطفت راعي الماشية ابراهيم المحمد ( 15 عامًا ) بعد اجتيازه الخط الأزرق بأمتار واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2021 - 17:14

مراسل المنار: ‏قوة صهيونية كانت تكمن بين الأشجار على الضفة الشرقية لنهر ‎الوزاني اختطفت راعي الماشية ابراهيم المحمد ( 15 عامًا ) بعد اجتيازه الخط الأزرق بأمتار واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة

منذ 49 mins 27 October، 2021
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