الاحتلال الصهيوني يواصل منع الطواقم الصحفية والأهالي من الدخول إلي المقبرة اليوسفية بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2021 - 11:28

الاحتلال الصهيوني يواصل منع الطواقم الصحفية والأهالي من الدخول إلي المقبرة اليوسفية بالقدس المحتلة

منذ 13 mins 27 October، 2021
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