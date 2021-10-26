مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الثلاثاء 26-10-2021 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 26 2021 - 20:34

مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الثلاثاء 26-10-2021

منذ 45 mins 26 October، 2021
اخبار
لبنان

حَراكٌ بكلِّ اتجاهاتِ السياسةِ والقضاءِ والاقتصاد، وهدوءٌ معلّقٌ على مقترحاتِ حلول، عسى ان تكونَ بصيصَ أملٍ للبلدِ العالقِ في عمقِ النفق.

علَّقَ قطاعُ النقلِ العامّ اضرابَه الذي كانَ مقرراً غداً، فكانَ ارتياحٌ عامٌ في السرايِ الحكومي لدى رئيسِه ووزرائه المعنيينَ الذين استجابوا لبعضِ مطالبِ الهيئاتِ النقابية، لابعادِ شبحِ الاضرابِ والاعتصامِ عن البلادِ التي لا يزالُ اهلُها معتصمينَ بالصبرِ رغمَ مرارتِه.

وان كانت الحلولُ قد اَطفأت غضبَ السائقين، فانَ نارَ البانزين لا تزالُ تُحرقُ اللبنانيين، والخبزُ المرُّ خيرُ دليل، فباتَ حتى الوصولُ الى الرغيفِ حُلُمَ الفقير..

بالوصولِ الى حقيقةِ مجزرةِ الطيونة الانظارُ متوجهةٌ الى اليرزة غداً حيثُ الموعدُ المفترضُ لحضورِ رئيسِ حزبِ القوات سمير جعجع الى مديريةِ مخابراتِ الجيشِ للاستماعِ اليه، امّا ما سَمِعَه اللبنانيون منذُ اعلانِ الاستدعاءِ المبنيِّ على اعترافاتِ الموقوفين، فقد ابطلَ كلَّ سمفونيةِ الدفاعِ عن القضاءِ واستقلاليتِه ونزاهتِه من جوقةِ معراب السياسية، فيما قامَ البطريركُ المارونيُ الكاردينال بشارة الراعي بزيارةٍ ثلاثيةٍ نحوَ المقراتِ الرئاسية – بعناوينِ الطيونة والمرفأ والحكومة، فكانَ التوصلُ الى حلٍّ معَ رئيسيّ مجلسِ النوابِ والحكومةِ نبيه بري ونجيب ميقاتي، رحّبَ به رئيسُ الجمهوريةِ العماد ميشال عون على اعتبارِ انه دستوري، كما قالَ البطريركُ من بعبدا، مضيفاً انَ التماسَ نتائجِه مفترضٌ ان يكونَ اعتباراً من صباحِ الغد..

وصباحَ اليومِ جددَ مجلسُ النوابِ عبرَ لجانِه المشتركةِ يومَ السابعِ والعشرينَ من آذارَ موعداً للانتخاباتِ النيابيةِ على ان يتمَ تثبيته كما هو متوقعٌ في الجلسةِ التشريعيةِ العامةِ الخميسَ المقبل.

اما الايامُ المقبلةُ فستؤكدُ أنَ تداعياتِ الاحداثِ الأمنيةِ الأخيرةِ قد طُويت بحسَبِ رئيسِ الجمهوريةِ العماد ميشال عون الذي قطعَ بانْ لا عودةَ إلى الحربِ الأهليةِ في لبنان، برغمِ وجودِ تعكيرٍ دائمٍ للجوِّ العامِّ في البلاد..

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة

اخبار

مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية الخميس 21-10-2021

حوصِرَت المحروقات بالدولار، وارتفعت الاسعار، وقرر الحاكم بأمر المالِ الا يقومَ المصرف المركزي بدورِه ببيع الدولارِ حتى بسعرِ السوق السوداء للشركات المستوردة، فهل عادَ من جديدٍ ليُحرقَ البلدَ بقراراتِه الارتجالية؟ ام انها مدروسةٌ ومرصوفةٌ باتقانٍ على طريقِ مبارزةِ التحقيقِ الجنائي الذي بدأَ من مصرفِ لبنان؟ في لبنان كلّ الاسئلةِ جائزة، ...