النخالة: إعادة إعمار ما دمره العدوان الصهيوني في قطاع غزة، هو مسؤولية كل الدول التي دعمت العدوان والدول التي صمتت على حصارنا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 26 2021 - 19:02

النخالة: إعادة إعمار ما دمره العدوان الصهيوني في قطاع غزة، هو مسؤولية كل الدول التي دعمت العدوان والدول التي صمتت على حصارنا

منذ 1 ساعة 26 October، 2021
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