المفتي قبلان : البلد يحتاج إلى رجال قرار وطني يقلبون الطاولة بوجه الوصاية الأمريكية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 26 2021 - 17:32

المفتي قبلان : البلد يحتاج إلى رجال قرار وطني يقلبون الطاولة بوجه الوصاية الأمريكية

منذ 16 mins 26 October، 2021
المفتي احمد قبلان
لبنان

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان له أنه “لا يمكن أبدا السكوت عن كرامات الناس ودمائها ولا يمكن السكوت عن دفع الناس نحو نقطة اليأس وتركها للمجهول عبر محرقة أسعار النفط الجنونية والتخلي الحكومي المعيب، والمطلوب من الحكومة حل مشكلة قطاع النقل البري والوقوف على وجع الناس وكلفة النقل الآن، وبعيدا عن جنة الوعود وزماميرها”.

واضاف”يجب أن يفهموا جيدا أن الشرعية بين زواريب الناس وبيوتها وليس بالصالونات المخملية، ورفع الدعم دون ضمانة فعلية هو دفع للناس نحو قعر الجحيم، واليوم أكثرية فقراء وعمال لبنان محكومون بالإعدام من قبل سلطة ظالمة وفاسدة وفاشلة وبكل وقاحة وعلانية، فالبلد لا يحتاج معجزة أبدا بل يحتاج الى رجال قرار تاريخي سياسي وطني يقلبون الطاولة بوجه الوصاية الأمريكية، وإلا يوم المظلوم على الظالم سيكون أشد من يوم الظالم على المظلوم”.

 

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة