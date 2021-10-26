اضراب ومسيرات لاتحادات النقل غداً الاربعاء… وهذا برنامج تحركها

جددت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الدعوةَ الى الاضرابِ العام للسائقين العموميين يومَ غد الاربعاءِ على الاراضي اللبنانية كافة احتجاجا على تدني الأجور والإرتفاع الكبير باسعار المحروقات.

ودعا رئيس الاتحادِ العمالي العام بشارة الاسمر في مؤتمر صحفي النقاباتِ المعنيةَ الى الاستعدادِ للمشاركةِ في المناطقِ والتزامِ برنامجِ اتحاداتِ النقابات.

وأشار إلى “رفع الدعم من دون خطة كاملة تفيد ذوي الدخل المحدود ومنها البطاقة التمويلية” وقال “ان المتضررين من الأسعار العالية للمحروقات هم السائقون والعمال والفقراء الذين يتحملون أوزارا وأكلافا باهظة في ظل الأجور المتدنية”.

وتحدث عن “اللقاء مع رئيس الحكومة أمس والذي كان إيجابيا ومقدمة لاجتماع لجنة المؤشر غدا التي ستنطلق بالمفاوضات”.

بدوره حمَّلَ رئيس اتحاداتِ ونقاباتِ النقلِ البري في لبنان بسام طليس القوى الامنيةَ مسؤوليةَ مواكبةِ وحمايةِ كلِّ المسيراتِ على كلِّ الاراضي اللبنانية.

وتوجه الى “رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بأن قطاع النقل هدفه ليس الإضراب وإقفال البلد، بل تحقيق المطالب الموعودة وإذا أقرت اليوم نلغي التحرك فورا”.

واعلن برنامج التحرك والاعتصامات اعتبارا من الساعة 6.00 صباحا ولغاية الساعة 11.00 قبل الظهر كالآتي:

*بيروت :

– مستديرة الدورة: سيارات سياحية – أوتوبيسات – شاحنات – صهاريج.

تنطلق مسيرة سيارة الساعة 10.00 صباحا على خط السير:

الدورة – الكرنتينا – الصيفي – بلدية بيروت – الستاركو – برج المر – مصرف لبنان – وزارة الداخلية – سبيرس – السرايا – ساحة رياض الصلح.

– وزارة الطاقة، خط السير:

وزارة الطاقة – ساحة ساسين – الرينغ – السراي الحكومي – ساحة رياض الصلح.

تنطلق المسيرة الساعة 10.00 صباحا.

– جسر الكولا – وطى المصيطبة، خط السير: الكولا – المزرعة – مار الياس – عائشة بكار – وزارة الداخلية – سبيرس – السرايا – ساحة رياض الصلح. تنطلق المسيرة الساعة 10.00 صباحا.

– مستديرة السفارة الكويتية، خط السير: السفارة الكويتية – الرحاب – جسر المطار القديم – مستديرة شاتيلا – قصقص – شارع العرب – البربير – المزرعة – مار الياس – عائشة بكار – وزارة الداخلية – السبيرس – السرايا – ساحة رياض الصلح.

تنطلق المسيرة الساعة 10.00 صباحا.

– مستديرة الكفاءات: خط السير: مستديرة الكفاءات – جادة الشهيد هادي نصر الله – المشرفية – روضة الشهيدين – مستديرة شاتيلا – قصقص – البربير – شارع النويري – ساحة الشهداء – ساحة رياض الصلح. تنطلق المسيرة الساعة 10.00 صباحا.

– مثلث خلدة: تجمع سيارات – أوتوبيسسات – فانات – شاحنات – صهاريج.

* محافظتا الجنوب والنبطية:

– صيدا: الملعب البلدي – الطريق العام – مدخل صيدا الشمالي. تجمع سيارات – فانات – أوتوبيسات – شاحنات – صهاريج ومن ثم تجوب المسيرة شوارع المدينة اعتبارا من الساعة 10.30.

– صور: مستديرة البص: تجمع سيارات – فانات – أوتوبيسات – شاحنات – صهاريج ثم تنطلق مسيرة سيارة تجوب شوارع المدينة بدءا من الساعة 10.30 صباحا.

– النبطية: مستديرة كفرمان. تجمع سيارات – فانات – اوتوبيسات – شاحنات – صهاريج

ثم تنطلق مسيرة سيارة تجوب شوراع المدينة اعتبارا من الساعة 10.30 صباحاً.

– بنت جبيل: مثلث صف الهوا. تجمع سيارات – فانات – أوتوبيسات – شاحنات – صهاريج – ثم تنطلق مسيرة سيارة تجوب شوارع المدينة اعتبارا من الساعة 10.30 صباحا.

*البقاع

– ساحة شتورة:

تجمع سيارات – فانات – أوتوبيسات – شاحنات – صهاريج

– ضهر البيدر – مفرق فالوغا – عين الصحة

تجمع سيارات – فانات – أوتوبيسات – شاحنات – صهاريج.

– طريق زحلة – ضهور الشوير – مفرق التويتي:

تجمع سيارات – فانات – أتوبيسات – شاحنات – صهاريج.

– راشيا – مثلث ضهر الأحمر:

تجمع سيارات – فانات – أوتوبيسات – شاحنات – صهاريج

ثم تنطلق مسيرة سيارات تجوب شوارع المنطقة اعتبارا من الساعة 10.30 صباحا.

*محافظة جبل لبنان

– مستديرة عاليه:

تجمع سيارات – فانات – أوتوبيسات – شاحنات – صهاريج.

– مثلث بحمدون:

تجمع سيارات – فانات – أوتوبيسات – شاحنات – صهاريج.

– مستديرة جبيل:

تجمع سيارات – فانات – أوتوبيسات – شاحنات – صهاريج

ثم تنطلق مسيرة سيارة تجوب شوارع المدينة اعتبارا من الساعة 10.30 صباحا.

– مثلث بعقلين:

تجمع سيارات – فانات – أوتوبيسات – شاحنات – صهاريج.

ثم تنطلق مسيرة سيارة تجوب شوارع المدينة اعتبارا من الساعة 10.30 صباحا.

*محافظة بعلبك الهرمل

– مثلث تل عمارة – رياق:

تجمع سيارات – فانات – أوتوبيسات – شاحنات – صهاريج.

– مدخل بعلبك الجنوبي – مستديرة دورس:

تجمع سيارات – فانات – أوتوبيسات – شاحنات – صهاريج.

ثم تنطلق مسيرة سيارة تجوب شوارع المدينة اعتبارا من الساعة 10.30 صباحا.

– ساحة اللبوة:

تجمع سيارات – فانات – أوتوبيسات – شاحنات – صهاريج.

– مدخل الهرمل الجنوبي – جسر العاصي:

تجمع سيارات – فانات – أوتوبيسات – شاحنات – صهاريج.

ثم تنطلق مسيرة سيارة تجوب شوارع المدينة اعتبارا من الساعة 10.30 صباحا.

* محافظتا الشمال وعكار

– المدخل الجنوبي لطرابلس – جسر البلما:

تجمع سيارات – فانات – أوتوبيسات – شاحنات – صهاريج.

ثم مسيرة سيارة تجوب شوارع المدينة اعتبارا من الساعة 10.30 صباحا.

– حلبا – مثلث حلبا:

تجمع سيارات – فانات – أوتوبيسات – شاحنات – صهاريج.

ثم تنطلق مسيرة سيارة تجوب شوارع المدينة اعتباراً من الساعة 10.30 صباحاً.

– مثلث العبدة – عكار:

تجمع سيارات – فانات – أوتوبيسات – شاحنات – صهاريج

– الضنية – مستديرة الضنية:

تجمع سيارات – فانات – أوتوبيسات – شاحنات – صهاريج.

المصدر: المنار