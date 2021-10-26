وزير الخارجية في حكومة طالبان ونظيره الصيني يستعرضان العلاقات بين كابول وبكين

ناقش وزير الخارجية في حكومة حركة طالبان أمير خان متقي، مع وزير خارجية الصين وانغ يي، العلاقات الثنائية بين بكين وكابول، وأكد الأخير على احترام بلاده لأمن واستقلال أفغانستان. وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان، في بيان الثلاثاء، أن متقي التقى وانغ يي في العاصمة القطرية الدوحة وناقشا العلاقات الثنائية والتجارية والدبلوماسية وفرص التعليم العالي للطلاب الأفغان في الصين.

كما أشار البيان الأفغاني إلى أن الوزير الصيني أكد أن “بلاده تحترم أمن أفغانستان واستقلالها وسلامة أراضيها”، وأشاد أيضا بالتطورات الأخيرة في أفغانستان. واختتم البيان بالإشارة إلى أن الجانبين اتفقا على عقد اجتماعات مشتركة لتأسيس آلية في المستقبل لتعزيز التعاون.

هذا وجرت في العاصمة الروسية، مؤخرا، محادثات ضمن “صيغة موسكو” حول أفغانستان، في لقاء يعتبر الأول بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان؛ بمشاركة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وممثلين عن الهند وإيران والصين وباكستان ودول أخرى في المنطقة.

وشارك وفد رفيع المستوى من حكومة حركة طالبان الأفغانية، يضم وزراء الاقتصاد والثقافة والإعلام والخارجية والتجارة. ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول جوار أفغانستان في طهران غدا الأربعاء لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة الأفغانية، من دون مشاركة من حكومة طالبان.

المصدر: سبوتنيك