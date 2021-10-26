اللواء باقري: مهمتنا المستمرة هي الاستعداد الدائم لأي احتمال

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري أن “مهمتنا المستمرة في مواجهة التهديدات هی مراقبة الاوضاع والارتقاء بمستوى الجاهزية العملياتية والاستعداد الدائم لأي احتمال”.

وأشار اللواء باقري الثلاثاء في كلمته خلال مهرجان مالك الأشتر للقوات المسلحة في دورته الـ 12 إلى “تراجع القوة الأمريكية في المنطقة”، قائلاً إن هروب الولايات المتحدة من أفغانستان و انسحابها من العراق وأجزاء من سوريا ونقل معدات الدفاع الجوي والصاروخية الأمريكية المتقدمة على طول الخليج الفارسي وخفض قواتها البحرية ونقلها إلى جنوب الصين “هو مؤشر على تراجع القوة الأمريكية”، مضيفاً “ان الولايات المتحدة والصهاينة أظهروا أنه على الرغم من صعوبة قیامهم بالعمل العسكري المباشر، إلا أنهم لن يتخلوا أبدًا عن التآمر والعداء ضد الجمهوریة الإسلامية وسيشكلون دائمًا تهديدًا لإيران الإسلامية و حلفاءها الإقليميون”.

وشدد اللواء باقري على أن الوضع اليوم يستدعي ان تتحلى القوات المسلحة باليقضة، قائلاً “عندما تكون التهديدات واضحة ومباشرة ، ان أسلوب التعامل معها سیکون أبسط وأكثر سلاسة، ولكن عندما تكون التهديدات مصحوبة بتعقيدات، إن مهمتنا ضدها ستکون أكثر جدية وثقيلة”.

واکد ان “مهمتنا المستمرة في مواجهة التهديدات هی مراقبة الاوضاع والارتقاء بمستوى الجاهزية العملياتية والاستعداد الدائم لأي احتمال”. وقال “لطالما يؤکد قائد الثورة الاسلامیة أن يكون الجيش والحرس الثوري الإيراني وقوات التعبئة علی الاستعداد الدائم والارتقاء بمستوى الجاهزية العملياتية”.

المصدر: ارنا