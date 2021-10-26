روسيا تسجل رقمًا قياسيًا في حالات الوفاة اليومية بكورونا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا الثلاثاء، تسجيل 36446 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 8316019 إصابة. وجاء في بيان مقر العمليات: “تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 36446 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 84 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 8316019 “.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 6074 ، و86 حالة وفاة، ثم ضواحي موسكو بعدد 2930، فيما سجلت مدينة سان بطرسبورغ 2735 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وتابع المقر في بيانه “غادر 26973 شخصًا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 7213584 شخصًا”. وأشار المقر إلى تسجيل 1106 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 232775 شخصًا.

المصدر: سبوتنيك