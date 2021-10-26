وزير الخارجية الكوري الجنوبي يزور روسيا الأسبوع الجاري

أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الثلاثاء أن وزير الخارجية سيزور روسيا خلال الأسبوع الجاري لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالأمن الإقليمي والعلاقات الثنائية.

ومن المخطط أن يلتقي وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشونغ أوي-يونغ، خلال زيارته إلى موسكو التي ستستغرق 3 أيام، نظيره الروسي سيرغي لافروف. وسيعقد الجانبان اجتماعاً الأربعاء القادم لمناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك قضية كوريا الشمالية والعلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي.

وخلال المشاورات، من المتوقع أن يطلب تشونغ دعم روسيا للدبلوماسية الجارية لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة مع بيونغ يانغ.

هذا وقد التقى كبير المفاوضين النوويين في كوريا الجنوبية، نوه كيو-دوك، نظيره الروسي، إيغور مورغولوف، في موسكو في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة سبل التعامل مع كوريا الشمالية. وتعهد المسؤول الروسي بدور “بناء” لدفع عملية السلام خلال المحادثات.

المصدر: روسيا اليوم