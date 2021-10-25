روسيا: انفجار في مبنى سكني بجمهورية تتارستان

أعلنت خدمات الطوارئ الروسية في جمهورية تتارستان الاثنين عن إصابة 4 أشخاص بانفجار دمر عدة شقق في مبنى سكني بمدينة نابريجنيي تشيلني.

وقالت الطوارئ إن “أربعة أشخاص أصيبوا وتم إجلاء 32 آخرين”، وأشارت إلى “احتمال وجود 3 أشخاص تحت الأنقاض”، وتابعت ان “الانفجار نجم عن تسرب للغاز في شقة بالطابق الرابع من المبنى المكون من خمسة طوابق”.

من جهتها، أشارت وزارة الصحة الروسية إلى أنه “تم انتشال أحد الضحايا من تحت الأنقاض، وأنه في حالة خطيرة، وقد نقل على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم”.

المصدر: روسيا اليوم