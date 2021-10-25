نافذ عزام: حركة الجهاد بقيت وفية لدماء المؤسس الراحل فتحي الشقاقي ولمبادئه

أكد عضو المكتب السياسي لحركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين نافذ عزام أن “الأمانة العامة للحركة بقيت وفيّة لدماء الدكتور المؤسس الراحل فتحي الشقاقي ولمبادئه وحافظت على نهجه، نهج المقاومة والجهاد”.

وقال عزام إن ” الحركة وبعد 26 عاماً على استشهاد الشقاقي ازدادت تمسك بنهجها وبرنامجها الذي تقدمت به للناس والتي أرسي دعائمها الأمين المؤسس الشقاقي وما لمسه وشاهده الجميع خلال هذا السنوات، بتمسك الحركة ببرنامجها وإصرارها على مواصلة نهج المؤسس الشقاقي”.

وأشار عزام الى أن “نهج الشقاقي والذي حافظت عليه الحركة أحدث نقلة نوعية في مسار العمل الجهادي والإسلامي في الساحة الفلسطينية”، واكد ان “بصماته لا زالت واضحة في سير أحداث الصراع مع العدو الصهيوني”.

المصدر: فلسطين اليوم