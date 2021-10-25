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October 25 2021 - 19:22

قوى الامن تعمم صورة المفقودة آسيا العبد الله

منذ 1 ساعة 25 October، 2021
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البـلاغ التالــي: “تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:
– آسيا مرعي العبد الله (مواليد عام 2003، سورية)

التي غادرت بتاريخ 13-04-2021، مكان اقامتها الكائن في بلدة حوش الرافقة البقاعية، ولم تعد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 372081-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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المصدر: قوى الامن الداخلي

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