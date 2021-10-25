الرئيس بري استقبل الشيخ حسن وعرض والاوضاع العامة والشأن الصحي مع الابيض – موقع قناة المنار – لبنان
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October 25 2021 - 17:34

الرئيس بري استقبل الشيخ حسن وعرض والاوضاع العامة والشأن الصحي مع الابيض

منذ 59 mins 25 October، 2021
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لبنان

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، شيخ عقل طائقة الموحدين الدروز السابق الشيخ نعيم حسن، في حضور القاضي الشيخ غاندي مكارم.

كما عرض الرئيس بري الاوضاع العامة والشأن الصحي خلال استقباله وزير الصحة الدكتور فراس الابيض الذي قال بعد اللقاء: “التقيت دولة الرئيس نبيه بري وكانت مناسبة لوضع دولته بأجواء الوضع الصحي في البلاد، ولكي نبحث معه في المشاكل والحلول التي تعمل الوزارة عليها، بخاصة الامور الطارئة، الدواء وأدوية السرطان والامراض المستعصية، وكذلك الوضع الاستشفائي، والحلول المطروحة أمامنا، وكانت فرصة لكي نناقش كل هذه المواضيع، وبدوره اكد رئيس المجلس على كل الدعم لمشاريع وزارة الصحة كافة” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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