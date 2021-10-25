السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي تقيم لقاء فعاليات البقاع

بمناسبة الولادة المباركة لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأسبوع الوحدة الإسلامية وفي أجواء ذكرى تأسيسها اقامت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي لقاء لفعاليات البقاع في منزل الدكتور بشير العرب في رسم الحدث مع نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، بحضور وزير الصحة السابق حمد حسن والنائب الوليد سكرية والنائب السابق كامل الرفاعي اضافة الى فعاليات سياسية ودينية واجتماعية وبلدية واختيارية ووفد من مشايخ العرب.

شكر اكد أنه لولا الوحدة الإسلامية والتعاضد والتكاتف الإسلامي بين السنة والشيعة بكل أطيافهم لما استطعنا ان نذل رقاب الاستكبار الاميركي والجبروت الصهيوني والتكفيري في منطقتنا.

الشيخ حمود اعتبر ان الموضوع السني – الشيعي الوضع الطائفي في لبنان نفخت فيه سموم الشياطين ، مؤكدا عدم عودة الحرب الأهلية إلى لبنان ، وان الحديث عن زيادة شعبية رئيس القوات اللبنانية بعد الذي فعله في الطيونة هو وهم ، فهناك عقول تميز بين الكلام الجميل وما تحدث فيه جعجع قبل يومين.

وألقى العرب كلمة ترحيبية مؤكدا جهوزية السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي التي تضم من جميع اطياف الشعب اللبناني لمواجهة اي اعتداء صهيوني مباشر وغير مباشر.

الشيخ لزام العبيدات الباقري من مشايخ عشيرة العبيدات وقبيلة البقارة في سوريا قال : جئنا نبلغ للعالم كله رسالة اننا نقدم لقائد المقاومة السيد حسن نصر الله مئة الف مقاتل ، ونفديه بالدم والروح ، ونحن كعشائر عربية بشيوخها وافرادها معه إلى الأبد.

وتخلل اللقاء حوار مع الحضور حول مختلف القضايا.

المصدر: موقع المنار