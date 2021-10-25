أنور جمعة: حزب الله قدم المصلحة الوطنية على مصالحه

لفت عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب أنور جمعة الى أن “حزب الله فضل المكاسب الوطنية على المكاسب الحزبية”، وقال “حزب الله حفظ حق المغتربين بمشاركتهم في العملية السياسية بتأييده اقتراع المغتربين على الرغم من أن هذا القرار يضر الحزب ومناصريه في الاغتراب، فقدم المصلحة الوطنية على مصالحه”.

وأشار جمعة الى أن “حزب الله يطفئ نار كل حرب يعمل على إشعالها في الداخل، وفي المقابل يفعل حزب القوات كل شيء لايقاظ الفتنة، ولعن الله من أيقظها”، وشدد على أن “حزب الله ليس مع إيقاظ الفتن والحرب الأهلية والمس بالسلم الأهلي”، وتابع “لكن لن يرضى بأن يقتل أبناؤه في الشوارع ويذهب دمهم هدرا ويعمل بكل الإمكانات المتاحة لإحقاق الحق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام