التحكم المروري: حركة المرور ناشطة على طريق أنفاق المطار باتجاه بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 24 2021 - 18:40

التحكم المروري: حركة المرور ناشطة على طريق أنفاق المطار باتجاه بيروت

منذ 25 mins 24 October، 2021
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