التحكم المروري: حركة المرور ناشطة على طريق أنفاق المطار باتجاه بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 24 2021 - 18:40
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الإمام السيد علي الخامنئي يستقبل الضيوف المشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلامية في العاصمة طهران
الإمام الخامنئي: المؤشر الرئيسي لوحدة المسلمين هي القضية الفلسطينية وإذا اتحد المسلمون ستحل هذه القضية بأفضل شكل ممكن
الإمام الخامنئي: واشنطن لن تألو جهداً لإحداث فتنة في العالم الإسلامي منها التفجيرات التي استهدفت المساجد في أفغانستان
الإمام الخامنئي: التطبيع هو ضد وحدة المسلمين ويجب على المطبعين التراجع عن هذا الخطأ الكبير وتعويضه
الإمام الخامنئي: وحدة المسلمين فريضة قرآنية مؤكدة وهذا الاتحاد سيؤدي إلى تعزيز قدراتهم جميعاً
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني يحذر الكيان الصهيوني من القيام بأي عدوان ضد الجمهورية الإسلامية
النائب محمد رعد رداً على رئيس حزب القوات: أنت تكذب وكلامك هراء ومن يتهمنا بالتطاول على القضاء يرفض المثول أمامه
النائب رعد: القوات تقوم بكل شيء كي تستر كذبها وعنصريتها ودجلها ولا تقبل بشراكة أحد في لبنان
النائب إيهاب حمادة: المقاومة لن تمكن أحدا من أن يصطاد في مياه لبنان وأن يستثمر في الدماء المباركة التي منعت الفتنة
النائب حسن عز الدين: المقاومة ما زالت تمتلك زمام المبادرة في حماية لبنان وثرواته
الشيخ أحمد قبلان: المطلوب كف يد البيطار وعدم السقوط بالحمايات الطائفية وانتشال لبنان من مذبحة الجوع
رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي: مرتاب من الاستنسابية والخلل بالأولويات في عمل قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار
جبهة العمل الإسلامي في لبنان تندد بقرار الإحتلال تصنيف مؤسسات أهلية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أنها منظمات إرهابية
جبهة العمل الإسلامي: قرارات العدو الصهيوني ستبقى حبراً على ورق لأن الشعب الفلسطيني مصمم على الاستمرار في مقاومته
حكومة العدو الصهيوني تصادق على تنفيذ خطة لبناء أكثر من ألف وحدة استطيانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة
7 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون العدو رفضاً لاعتقالهم الإداري
الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس: عشرات الأسرى يستعدون لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام مساندة للأسرى المضربين
نادي الأسير الفلسطيني: احتمالية ارتقاء شهداء بين صفوف المعتقلين المضربين تتصاعد والاحتلال يواصل رفضه الاستجابة لمطلبهم
حماس: إسماعيل هنية أجرى اتصالات مكثفة مع دول الإقليم للتدخل من أجل إطلاق سراح معتقلي الحركة في السعودية
حماس: هنية تلقى وعودا بالتحرك من هذه الدول والعمل على معالجة هذه القضية وأكد مواصلة الحراك من أجل الإفراج عن المعتقلين
الرئيس التركي: سفراء الدول العشر الذين وجهوا دعوة للإفراج عن المعارض "عثمان كافالا" سيتم إعلانهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم
الخارجية الأميركية تطلب توضيحاً من تركيا بشأن تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول طرد السفير الأميركي
القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسير نفذ في عملية "ربيع النصر" أكثر من 278 هجوماً منها 117 عملية داخل السعودية
القوات المسلحة اليمنية: عملية "ربيع النصر" أدت إلى مقتل وإصابة وأسر 1840 في صفوف العدوان بينهم 550 قتيلاً و90 أسيراً
سانا: عناصر من الجيش السوري يمنعون رتلاً عسكرياً للاحتلال الأمريكي من دخول قرية الدمخية بريف الحسكة ويجبرونه على التراجع
الجيشان الروسي والصيني يسيران لأول مرة دورية بحرية مشتركة في المحيط الهادئ بمشاركة 5 سفن من كلا الطرفين
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
التحكم المروري: حركة المرور ناشطة على طريق أنفاق المطار باتجاه بيروت
منذ 25 mins
24 October، 2021
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