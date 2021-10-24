العميد حمدان مستقبلاً السفير الجزائري: نثمن حرص الجزائر على رفض تدخل الاستعمار الفرنسي البائد

توجه أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان، أثناء لقائه سفير الجزائر عبد الكريم الركايبي، بالتهنئة إلى أهلنا الجزائريين، على “إنجاز الانتخابات النيابية والاستعداد للدخول إلى الانتخابات المحلية”، مثمناً “دور القيادة الجزائرية وعلى رأسها سيادة الرئيس عبد المجيد تبون، في حرصهم على الكرامة والسيادة الوطنية، ورفضهم الحازم والقاطع لهلوسات التدخل الاستعمار الفرنسي البائد، بحلته المشوهة الجديدة”.

كما أكد حمدان على أهمية استضافة الجزائر، في الأيام القادمة انعقاد اجتماع الملوك والرؤساء العرب في الجامعة العربية، “إذ ستكون منطلقاً جديداً لاستعادة الدور العربي الفعال الشامل والجامع، في منطقة الشرق الأوسط”.

هذا وشكر العميد مصطفى حمدان سعادة السفير الجزائري عبد الكريم الركايبي، على “حرصه الدائم في الدعوة إلى حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، من خلال لم الشمل اللبناني ومعالجة الأزمات”.

بدوره، أكد السفير الجزائري عبد الكريم الركايبي دعم الجزائر للبنان، و”اهتمامها بتخطي اللبنانيين جميعاً الأزمات الصعبة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل ظروف معقدة إقليمية ودولية”، شاكراً القوى الوطنية اللبنانية، “التي دعمت وساندت موقف الجزائر المبدئي فيما يتعلق بالشؤون الجزائرية من قبل أي كان”.

المصدر: موقع المنار