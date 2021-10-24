الامام الخامنئي: إذا اتحد المسلمون فإن ذلك سيؤدي الى تعزيز قدراتهم جميعاً (فارس) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 24 2021 - 14:28

الامام الخامنئي: إذا اتحد المسلمون فإن ذلك سيؤدي الى تعزيز قدراتهم جميعاً (فارس)

منذ 2 ساعة 24 October، 2021
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