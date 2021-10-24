الامام الخامنئي: إذا اتحد المسلمون فإن ذلك سيؤدي الى تعزيز قدراتهم جميعاً (فارس) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 24 2021 - 14:28
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الإمام السيد علي الخامنئي يستقبل الضيوف المشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلامية في العاصمة طهران
الإمام الخامنئي: واشنطن لن تألو جهداً لإحداث فتنة في العالم الإسلامي منها التفجيرات التي استهدفت المساجد في أفغانستان
الإمام الخامنئي: التطبيع هو ضد وحدة المسلمين ويجب على المطبعين التراجع عن هذا الخطأ الكبير وتعويضه
الإمام الخامنئي: وحدة المسلمين فريضة قرآنية مؤكدة وهذا الاتحاد سيؤدي إلى تعزيز قدراتهم جميعاً
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني يحذر الكيان الصهيوني من القيام بأي عدوان ضدّ الجمهورية الإسلامية
وزير الصحة الايراني: تطعيم أكثر من 75 مليون جرعة من لقاح كورونا ويجب الاستعداد لمواجهة الموجة السادسة من الوباء
النائب محمد رعد رداً على رئيس حزب القوات: أنت تكذب وكلامك هراء ومن يتهمنا بالتطاول على القضاء يرفض المثول أمامه
الشيخ أحمد قبلان: المطلوب كف يد البيطار وعدم السقوط بالحمايات الطائفية وانتشال لبنان من مذبحة الجوع
7 أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون العدو رفضاً لاعتقالهم الاداري
الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس: عشرات الأسرى يستعدون لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام مساندة للأسرى المضربين
نادي الأسير الفلسطيني: احتمالية ارتقاء شهداء بين صفوف المعتقلين المضربين تتصاعد والاحتلال يواصل رفضه الاستجابة لمطلبهم
طائرة مسيَّرة تركية تستهدف سيارة مدنية في مدينة عين العرب بمحافظة حلب شمالي سوريا للمرة الثانية خلال أسبوع
الرئيس التركي: سفراء الدول العشر الذين وجهوا دعوة للافراج عن المعارض "عثمان كافالا" سيتم إعلانهم اشخاصاً غير مرغوب فيهم
الخارجية الأميركية تطلب توضيحاً من تركيا بشأن تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول طرد السفير الأميركي
شركة النفط اليمنية: تحالف العدوان يحتجز منذ شهرين سفينتين نفطيتين بحمولة تتجاوز 50 ألفا و500 طن من مادتي الديزل والمازوت
شركة النفط اليمنية: الامم المتحدة ما تزال في حالة جمود وانحياز مُشين رغم اعترافها الصريح بتفاقم الأزمة الإنسانية
المئات من ابناء مدينة تعز جنوبي اليمن يتظاهرون للمطالبة بتوفير الخدمات الاساسية وعلى رأسها الماء والكهرباء والغاز
الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين أمام القصر الرئاسي وتحاول إعادة فتح الشوارع المغلقة في الخرطوم
الجيشان الروسي والصيني يسيران لأول مرة دورية بحرية مشتركة في المحيط الهادئ بمشاركة 5 سفن من كلا الطرفين
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: أمرت بإعلان 10 سفراء أشخاصاً غير مرغوب فيهم في أسرع وقت ممكن
الدفاع الروسية: تسيير سفن حربية تابعة للجيشين الروسي والصيني لأول مرة في دورية بحرية مشتركة في المحيط الهادئ
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
الامام الخامنئي: إذا اتحد المسلمون فإن ذلك سيؤدي الى تعزيز قدراتهم جميعاً (فارس)
منذ 2 ساعة
24 October، 2021
الامام الخامنئي
الوحدة الإسلامية
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