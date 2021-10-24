الأمن الباكستاني يعلن مقتل 15 عنصراً مسلحاً في إقليم بلوشستان

أفادت مصادر رسمية باكستانية، اليوم السبت، بمقتل 15 عنصراً مسلحاً في عمليتين نفذتهما قوات الأمن الباكستانية في محافظتي مستونغ وهرنائي بإقليم بلوشستان.

وأعلن المتحدث باسم إدارة مكافحة الإرهاب في باكستان، مقتل 9 من عناصر الجماعات المسلحة في بلوشستان، وهي جيش تحرير بلوشستان، وجبهة تحرير بلوشستان وجيش البلوش الموحد خلال عملية مداهمة نفذتها قوات الأمن لمعسكر مشترك لتلك الجماعات في جبال روشي بمحافظة مستونغ.

وأشارت إدارة مكافحة الإرهاب إلى أن هذا المعسكر كان يُستخدم لشن هجمات في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان ومناطق أخرى، حيث تم العثور على 9 رشاشات من نوع “كلاشينكوف” و 20 كيلو من المواد المتفجرة وقذائف وقنابل خلال عملية مداهمة الموقع. وقالت إن قوات حرس الحدود قتلت 6 من عناصر جيش تحرير بلوشستان خلال عملية مداهمة بمنطقة جمبرو في محافظة هرنائي.

وتسعى الجماعات المسلحة في إقليم بلوشستان للانفصال عن باكستان، وعلى مدار السنوات الماضية، واجه هذا الإقليم موجة من العنف والتفجيرات، التي راح ضحيتها المئات.

المصدر: سبوتنيك