التحكم المروري: 4 جرحى نتيجة تصادم بين 5 سيارات على اوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2021 - 14:08

التحكم المروري: 4 جرحى نتيجة تصادم بين 5 سيارات على اوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس

منذ 1 ساعة 23 October، 2021
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