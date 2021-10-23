الأسير مقداد القواسمي (24 عاماً) يواصل لليوم الـ 94 على التوالي إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2021 - 14:08

الأسير مقداد القواسمي (24 عاماً) يواصل لليوم الـ 94 على التوالي إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري

منذ 1 ساعة 23 October، 2021
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