الأسير مقداد القواسمي (24 عاماً) يواصل لليوم الـ 94 على التوالي إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 23 2021 - 14:08
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
23 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
السيد حسن نصرالله في ذكرى المولد النبوي الشريف: من أوجب الواجبات أن يقف المسلمون في مواجهة جماعة داعش المتوحشة
السيد نصرالله: المقاومة في لبنان انتصرت بالتقارب والمقاومة في فلسطين تنتصر عندما تتوحد بالداخل وبالخارج مع محور المقاومة
السيد نصرالله: نشيد بصبر عوائل الشهداء المظلومين من حركة أمل وحزب الله بجريمة الطيونة وسنواكب سويا الملف إلى خواتيمه
السيد نصرالله: التحقيق في جريمة الطيونة جاد وشجاع ويجب استمرار الإدانة للذين اعتدوا وقتلوا والذين لا تبرؤهم المعطيات
السيد نصرالله: العدو مشتبه اذا كان يتصور أنه يستطيع أن يتصرف كما يشاء بالمنطقة البحرية المتنازع عليها قبل حسم هذا النزاع
السيد نصرالله: عندما نجد أن نفط وغاز لبنان بالمنطقة المتنازع عليها بدائرة الخطر سنتصرف على هذا الأساس وهي قادرة على ذلك
السيد نصرالله: علينا القيام بتخفيف المعاناة المعيشية وتفعيل العمل بالبطاقة التمويلية ورفع بدل النقل واحياء النقل العام
السيد نصرالله: المواقف الرسمية والقضائية والعلمائية في العراق قطع دابر الفتنة من اليوم الأول حيال مؤتمر أربيل التطبيعي
السيد نصرالله: يجب على العالم ومجلس الأمن بدل إدانة الضحية الضغط على اميركا والسعودية وغيرهما ممن يمارس الحرب على اليمن
مصادر أمنية للمنار: اعترافات الموقوفين في كمين الطيونة حددت أسماء مشاركين وكشفت توزيع مجموعات في محيط المنطقة المستهدفة
مصادر أمنية للمنار: تدخلات أدت إلى التريث باستدعاء رئيس حزب القوات لحين تحديد الجهة القضائية الصالحة للاستماع إليه
الشيخ نعيم قاسم: المحقق العدلي طارق البيطار بات مشكلة في لبنان والحزب يريد محققا يعمل للعدالة وليس لتسييسها
السيد هاشم صفي الدين: ننبه من التقارير التي ترفعها احدى الجهات اللبنانية للاميركيين ضد شخصيات وطنية لانزال عقوبات بحقها
تكتل بعلبك الهرمل: يجب الاستمرار بملاحقة القتلة في مجزرة الطيونة ومشغليهم وسوقهم للعدالة في أقرب فرصة
مكتب القاضي غسان عويدات ينفي ما تناقلته وسائل الإعلام عن قرار بتجميد قرار المحكمة العسكرية بالاستماع الى سمير جعجع
مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية يسطر بلاغ بحث وتحر بحق النائب السابق خالد الضاهر بعد ضبط اسلحة وذخائر لديه
رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر: الموظف يحتاج إلى مليوني ليرة للوصول إلى عمله خلال الشهر
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجبر عائلة جابر على هدم منزلها المقام منذ 40 عاماً في وادي الجوز بالقدس المحتلة
رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض: الحشد قوة أساس من أجل حماية النظام الديمقراطي في العراق
وزير حرب العدو يأمر بإعلان 6 مؤسسات تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية كمنظمات "إرهابية"
الفصائل الفلسطينية تدين قرار الاحتلال تصنيف مؤسسات أهلية بأنها "إرهابية" وتؤكد أن استهدافها لن يثنيها عن استكمال دورها
مصادر يمنية: طيران العدوان السعودي الأميركي يشن 3 غارات على مدينة الحديدة في خرق مستمر لاتفاق السويد
الأمم المتحدة تتهم المجلس العسكري في بورما بحشد الآلاف من القوات والأسلحة الثقيلة شمال البلاد وتخشى من وقوع فظائع
الصحة الروسية تسجل لليوم الثالث على التوالي أكبر زيادة بحصيلة وفيات كورونا وصلت إلى 1075 وفاة وأكثر من 37 ألف إصابة
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
المستشارة الألمانية انجيلا ميركل: أترك الاتحاد الأوروبي في وضع يدعو إلى القلق وأمامه مشكلات كبرى لم تلق حلا
بكين تطالب واشنطن بالتزام الحذر بشأن تايوان رداً على توعد الرئيس الأميركي بالدفاع عنها إذا شنت الصين هجوماً ضدها
سلاح البحرية الأميركي يعلن عن اختبار مكونات نماذج أولية لصواريخ أسرع من الصوت في مركز تابع لـ"ناسا" بولاية فرجينيا
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
الأسير مقداد القواسمي (24 عاماً) يواصل لليوم الـ 94 على التوالي إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري
منذ 1 ساعة
23 October، 2021
الأسير مقداد القواسمي
التعليقات
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}