قوى الامن: مفرزة النبطية توقف مطلوبا بجرائم عدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2021 - 12:16

قوى الامن: مفرزة النبطية توقف مطلوبا بجرائم عدة

منذ 17 mins 23 October، 2021
قوى الامن-العلاقات العامة
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “بتاريخ 16/10/2021، ونتيجة المتابعة الميدانية الحثيثة وعمليات والرصد والتعقب، أوقفت دورية من مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية بمؤازرة من مفرزة الضاحية القضائية في محلة الصفير – الضاحية الجنوبية، المدعو:
– أ. م. (من مواليد العام 1976، لبناني)، بجرم تهديد وابتزاز. وتبين أنه مطلوب للقضاء بموجب /15/ ملاحقة قضائية بجرائم: تزوير، سرقة، احتيال، إساءة أمانة، استعمال مزور. أودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني في حقه، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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