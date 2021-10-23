قوى الامن: مفرزة النبطية توقف مطلوبا بجرائم عدة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “بتاريخ 16/10/2021، ونتيجة المتابعة الميدانية الحثيثة وعمليات والرصد والتعقب، أوقفت دورية من مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية بمؤازرة من مفرزة الضاحية القضائية في محلة الصفير – الضاحية الجنوبية، المدعو:

– أ. م. (من مواليد العام 1976، لبناني)، بجرم تهديد وابتزاز. وتبين أنه مطلوب للقضاء بموجب /15/ ملاحقة قضائية بجرائم: تزوير، سرقة، احتيال، إساءة أمانة، استعمال مزور. أودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني في حقه، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام