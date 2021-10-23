يوم صحي مجاني في مخيمات صيدا بذكرى المولد النبوي

نظمت الهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله بالتعاون مع لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات، يوما صحيا مجانيا في قاعة مضافة آل كعوش في مخيم المية ومية ومستشفى القدس في مخيم عين الحلوة، لمناسبة ذكرى المولد النبوي وأسبوع الوحدة الإسلامية، شمل الأهالي في المخيمين حيث بلغ مجموع المستفيدين 608، وتم توزيع 1148 وحدة دواء.

وشارك في هذا النشاط الصحي 7 أطباء متخصصين في الصحة العامة والأطفال و17 ممرضة، وأشرف على الحملة حركة “أنصار الله”، مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، لجان العمل بالمخيمات وعناصر الهيئة الصحية الإسلامية يترأسهم مدير الأنشطة في الهيئة جنوبا محمود سليم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام