جريحان فلسطينيان باعتداء العدو الاسرائيلي على مسيرة ببلدة بدّو شمال غرب القدس المحتلة

أصيب الجمعة فلسطينيان برصاص العدو الإسرائيلي خلال قمعه مسيرة مطالبة باسترداد جثامين 3 شهداء في بلدة بدّو شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الكرم قرب البلدة، عقب انطلاق مسيرة مطالبة باسترداد جثامين 3 شهداء ارتقوا قبل نحو شهر، محتجزين في ثلاجات الاحتلال، وقمعتها بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي والمطاطي”، وأضافت أن “شابين أصيبا برصاص التوتو في اليد والفخذ”.

ويشار إلى أنه استشهد في 26 سبتمبر/ايلول الماضي كل من أحمد زهران ومحمود حميدان وزكريا بدوان، من بلدة بدّو ولا زالت قوات العدو تحتجز جثامينهم.

المصدر: فلسطين اليوم