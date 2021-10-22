وزير الصناعة استقبل السفير العراقي.. لتفعيل عمل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين

استقبل وزير الصناعة في لبنان جورج بوشكيان الجمعة سفير العراق حيدر البراك، حيث تم الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة الوزارية المشتركة بين لبنان والعراق والسعي إلى عقد اجتماع لها مطلع العام المقبل.

وشكر بوشكيان للبراك “وقوف العراق الدائم والداعم للبنان في مختلف المجالات، ولا سيما على صعيد استيراد السلع والمنتجات الغذائية والخضر والفاكهة وزيت الزيتون، ومواد طبية وتجهيزات خاصة بالمستشفيات، وغيرها من المواد”.

من جهته، تحدث البراك عن “تعلق العراقيين بلبنان، حيث يتابع نحو عشرين الف عراقي تحصيلهم العلمي في لبنان، فضلا عن الآلاف الذين يقومون بالسياحة العلاجية والاستشفائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام