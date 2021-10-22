روسيا.. قتلى وجرحى جراء انفجار وحريق في مصنع بمقاطعة ريازان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2021 - 10:28

روسيا.. قتلى وجرحى جراء انفجار وحريق في مصنع بمقاطعة ريازان

منذ 42 mins 22 October، 2021
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