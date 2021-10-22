فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال “الإسرائيلي” تقتحم قرية عانين غرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 22 2021 - 10:28

فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال “الإسرائيلي” تقتحم قرية عانين غرب جنين

منذ 1 ساعة 22 October، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات