فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال “الإسرائيلي” تقتحم قرية عانين غرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2021 - 10:28
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الهيئة القيادية لأسرى الجهاد الإسلامي: انتصار الأسرى في إضرابهم يعتبر نقطة فاصلة في مواجهة السجان وكسر عنجهية الاحتلال
حكومة العدو تصادق على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة
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7 ضحايا على الأقل في هجوم استهدف مدرسة إسلامية في مخيم للاجئين الروهينغا على الحدود بين بنغلادش وبورما
الرئيس الأميركي جو بايدن يقول إنّ الولايات المتّحدة ستدافع عسكرياً عن تايوان إذا ما شنّت الصين هجوماً عليها
سلاح البحرية الأميركي يعلن عن اختبار مكونات نماذج أولية لصواريخ أسرع من الصوت في مركز تابع لـ"ناسا" بولاية فرجينيا
النواب الأميركيون يوافقون على ملاحقة مستشار ترامب السابق ستيف بانون قضائياً لرفضه المشاركة بالتحقيقات في هجوم الكابيتول
مقتل 9 عسكريين نيجريين وإصابة 3 آخرين في كمين مسلّح استهدف موكباً لمسؤول محلي على الحدود مع بوركينا فاسو
مقتل جندي من بوركينا فاسو وإصابة 5 آخرين في هجومين أحدهما بعبوة ناسفة في شمال البلاد
مصرع سائحتين ألمانية وهندية وإصابة ألمانيان وهولندية في تبادل لإطلاق النار في المكسيك
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
مع انطلاق أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
السلطات الألمانية تلقي القبض على جنديين سابقين في الجيش الألماني حاولا تجنيد محاربين للقتال في اليمن
فرنسا: شلّ حركة القطارات وانقطاع الكهرباء عن 250 ألف منزل في شمال البلاد بسبب العاصفة "أورور"
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
مع انطلاق أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب فجرا بحر إيجه قبالة سواحل ولاية موغلا، غرب تركيا
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال “الإسرائيلي” تقتحم قرية عانين غرب جنين
منذ 1 ساعة
22 October، 2021
قرية عانين
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