أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 22-10-2021

البناء

• بدأ الحديث دولياً لتوصيف وضع إيران النووي أسوة بدول كاليابان وجنوب أفريقيا تقف على العتبة النووية فتمتلك قدرة إنتاج قنبلة وتمتنع عن إنتاجها بخلاف دول تنتهك حظر السلاح النووي كالهند وباكستان وكوريا الشمالية و»إسرائيل»، وفئة ثالثة تمثلها الدول الخمس المعترف بحقها في امتلاك سلاح نووي…

• قال أكثر من مرجع دستوري انّ إحداث دائرة خاصة بالمغتربين كان يشكل مخالفة للدستور تمّ إلغاؤها بعكس حفظ حقّ غير المقيمين بالانتخاب أسوة بالمقيمين، فالنص الدستوري واضح حول تقسيم الدوائر وتحديد النواب وفق حفظ التوازن بين الطوائف والمناطق وهذا محقق في قوام الـ 128 نائباً ومفقود في النواب الستة المضافين…

النهار

• تركت الأحداث الأخيرة عوامل سلبية على معظم المدارس الواقعة في منطقة الإشتباكات الأخيرة، إن على الصعيد النفسي أو العملي والإداري، تحسباً لأي احتمالات جديدة وحفاظاً على الكادر الإداري والتعليمي والطلاب.

• يتردد في اوساط سياسي ان نائبا دخل قاعة قصر الاونيسكو حيث جلسة مجلس النواب بسلاحه الذي نزع منه عند خروجه ولم يصدر اي تعليق من المجلس او من النائب المتهم.

اللواء

• استبعدت مصادر دبلوماسية البدء الجدي للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي قبل منتصف ك2 المقبل..

• تدقق هيئة التفتيش الخاصة بمخالفات قاضٍ تولى الحكم في ملف لأوقاف خيرية ذرية، وذلك منذ سنوات!

• لاحظ مراقبون إرباكاً ظهر على ملامح شخصية قيادية، في معرض الإجابة عن أسئلة ذكرته بمرحلة قاسية منذ سنوات!

الجمهورية

• أجرت إحدى القوى السياسية تقويماً مركزاً لبحث تداعيات أحداث الطيونة على المشهد الانتخابي والوضع العام في لبنان

• لا تزال وزارة خدماتية أساسية تعاني تدخلات شقيق الوزير ما أحدث توترات كبيرة داخلها.

• علق وزير في الحكومة على اجتماعات مجلس القضاء الأعلى وإمكان عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد بالقول: سننتظر ونَرى.

المصدر: صحف