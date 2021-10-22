أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 22-10-2021

الأخبار

مواجهة القرن: اميركا غير جاهزة

جعجع إلى التحقيق: مفوض الحكومة تابع لحزب الله

‫ترسيم الحدود: «الوسيط» يهدد بمنع التنقيب ويمهل لبنان 3 شهور للاتفاق

‫صندوق النقد يضع شروطه وميقاتي يستعد لتلبيتها

النهار

جعجع لنصرالله: ولىّ زمن كنيسة النجاة

اللواء

جعجع لن يحضر إلى المحكمة العسكرية إلا إذا حضر نصر الله!

عون يتّجه لردّ تعديلات قانون الانتخاب.. وجلسة نيابية حول البطاقة التمويلية الخميس المقبل

الديار

«اسرائيل» تكشف موقف لبنان الضعيف في محادثات «الترسيم»: يخشون اميركا !

تحذير غربي من فراغ بعد الانتخابات… وطلب افادة جعجع في حادثة الطيونة ؟

حملة غربية ــ اسرائيلية «لشيطنة» حزب الله في ملف المرفأ والبيطار لا يتراجع

الجمهورية

استدعاء جعجع في حادثة الطيونة

العمال ٠٠ للنزول إلى الشارع

ميقاتي يتريث… وعون يتفهم لتجنب التفاقم.. وشكوك حول الانتخابات

البناء

القضاء يطلب الاستماع إلى جعجع استناداً إلى إفادات الموقوفين وليس بسبب اتهام سياسي

رئيس القوات يرفض دعوة القضاء ويتهمه بعدم النزاهة ويفشل في تفسير تناقضات مواقفه

مساع لعودة الحكومة الأسبوع المقبل… ونصرالله يتحدث اليوم أمام حشد شعبي كبير

المصدر: صحف