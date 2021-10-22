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October 22 2021 - 04:36

مجلس النواب الأمريكي يؤيد محاسبة مساعد سابق لترامب

منذ 1 ساعة 22 October، 2021
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح قرار يدعو لمحاسبة الباحث السياسي ستيف بانون المساعد السابق لدونالد ترامب، الذي رفض الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس في قضية اقتحام الكابيتول.

وصوت اليوم الخميس 229 عضوا في مجلس النواب إلى جانب محاسبة بانون، بينما صوت 202 من الأعضاء ضد ذلك.

وبعد تأييد النواب لمحاسبة بانون سيحال ملفه إلى وزارة العدل الأمريكية، حيث سيقرر المدعي العام ميريك غارلاند ما إذا سيفتح قضية جنائية ضد بانون أم لا.

وكانت لجنة التحقيق النيابية الخاصة بأحداث 6 يناير الماضي قد استدعت ستيف بانون إلى جلسة استماع في إطار تحقيقاتها في اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار ترامب في اليوم الذي كان من المقرر فيه إقرار نتائج الانتخابات.

المصدر: وكالات

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