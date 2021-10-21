اللواء باقري يتفقد ميناء ساليانكا الايراني في أستراخان

وتفقد رئيس الاركان الايرانية، البنى التحتية في ميناء ساليانكا، كما اطلع على عمليات التصدير والاستيراد التی تجری عبر ممر بحر قزوين.

يذكر ان السفير الايراني لدى روسيا كاظم جلالي وعددا من المسؤولين المحليين في مدينة استراخان الروسية، رافقوا اللواء باقري خلال هذه الزيارة التي شكلت المحطة الاخيرة من زيارته الرسمية لروسيا. وميناء ساليانكا هو الأكثر نشاطاً بين 15 ميناءً اخرين بمنطقة استراخان الاقتصادية، ويشكل القطب الاستراتيجي للتبادل التجاري بين ايران وروسيا.