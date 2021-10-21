الصحة الفلسطينية: تسجيل 7 وفيات و530 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس انه تم تسجيل 7 وفيات و530 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الوزارة أن “5 وفيات سجلت في قطاع غزة، وحالة في الخليل، وحالة في رام الله والبيرة”، وقالت إن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 19، طوباس 15، جنين 37، أريحا والأغوار 10، قلقيلية 6، الخليل 37، طولكرم 7، بيت لحم 7، رام الله والبيرة 23، نابلس 13، سلفيت 1، قطاع غزة 355، مشيرة إلى أنه تم إجراء 6801 فحص”.

وأضافت الوزارة ان “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 9، طوباس 7، جنين 23، أريحا والأغوار 18، قلقيلية 13، الخليل 25، طولكرم 14، بيت لحم 38، رام الله والبيرة 44، نابلس 39، سلفيت 3، قطاع غزة 700”.

المصدر: فلسطين اليوم