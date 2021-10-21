الهند تكتب التاريخ…وتحتفل باستخدام مليار جرعة من لقاحات كورونا

في رقم قياسي، احتفلت الهند، اليوم الخميس، بوصول حملة التطعيم ضد مرض كورونا إلى مستوى التلقيح بمليار جرعة.

وكتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تويتر، يقول: “الهند تكتب التاريخ… نشهد انتصار العلم والمؤسسات الهندية وروح العمل الجماعي بين 1.3 مليار هندي”.

واحتفل مودي بهذه المناسبة بزيارة مستشفى حكومي في نيودلهي. فيما أعلنت وزارة الصحة عن برامج موسيقية واحتفالات أخرى على مستوى البلاد وإضاءة خاصة لبعض المعالم الأثرية منها سجن من عهد الاستعمار.

وغطت حملة التطعيم ثلاثة أرباع البالغين من السكان وعددهم 944 مليون شخص بجرعة واحدة على الأقل، لكن نسبة 31% فقط منهم تلقت الجرعتين. فيما تسعى الحكومة لاستكمال تطعيم جميع البالغين بحلول نهاية العام.

وهنأت منظمة الصحة العالمية، التي تعتمد بدرجة كبيرة على الهند في توفير اللقاحات لبرنامج كوفاكس، نيودلهي على هذا الإنجاز.

وسجلت الهند، في أبريل/نيسان ومايو/أيار، أرقاما قياسيا في عدد الإصابات والوفيات بسبب كورونا، حيث سجلت أكثر من 400 ألف إصابة وأربعة آلاف حالة وفاة يوميا.

يذكر أن الهند هي الدولة الثانية التي أعطت مليار جرعة لقاح بعد الصين، التي أعطت أكثر من 2.3 مليار جرعة.

المصدر: سبوتنيك