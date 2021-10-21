عويدات صادق على قرار توزيع الاعمال في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان

النيابة العامة الاستئنافية إدعت على صاحب خزان الوقود في طريق الجديدة لمخالفته إجراءات السلامة العامة

إدعت النيابة العامة الإستئنافية في بيروت على (عبد.س) في حادثة انفجار خزان وقود في منطقة طريق الجديدة في العاشر من الجاري والذي أدى الى سقوط أربعة قتلى ونحو عشرين جريحا. وكان الإنفجار قد وقع في خزان وقود داخل مستودع يملكه المدعى عليه في مبنى مأهول، يتألف من 7 طبقات، ويستخدمه ...