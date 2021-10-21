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October 21 2021 - 14:12

عويدات صادق على قرار توزيع الاعمال في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان

منذ 33 mins 21 October، 2021
عويدات
لبنان

صادق النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان منيف عويدات على قرار توزيع الاعمال في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان حسب ما ورد من النائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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