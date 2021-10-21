عويدات صادق على قرار توزيع الاعمال في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان

صادق النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان منيف عويدات على قرار توزيع الاعمال في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان حسب ما ورد من النائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
صادق النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان منيف عويدات على قرار توزيع الاعمال في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان حسب ما ورد من النائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
إدعت النيابة العامة الإستئنافية في بيروت على (عبد.س) في حادثة انفجار خزان وقود في منطقة طريق الجديدة في العاشر من الجاري والذي أدى الى سقوط أربعة قتلى ونحو عشرين جريحا. وكان الإنفجار قد وقع في خزان وقود داخل مستودع يملكه المدعى عليه في مبنى مأهول، يتألف من 7 طبقات، ويستخدمه ...