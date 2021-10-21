زلزال بقوة 4.7 على مقياس ريختر يضرب محافظة كرمان وسط ايران

أعلن مدير عام قسم الطوارئ بمحافظة كرمان (وسط) مجيد سعيدي أن الزلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر الذي ضرب مدينة زهكلوت (جنوبي المحافظة) اليوم، لم يسفر عن وقوع خسائر. وفي تصريحه لمراسل “ارنا”، اوضح سعيدي ان بؤرة هذا الزلزل تحددت في منطقة “جازموريات” التي تبعد عن اقرب قرية (في زهكلوت)، 15 كم. وافاد مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران، أن هزة ارضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، ضربت زهكلوت الواقعة في جنوب كرمان؛ عند الساعة التاسعة و35 دقيقة و14 ثانية من صباح اليوم الخميس.

كما حدد المصدر نفسه، مركز الزلزال عند التقاء خطي الطول الشرقي 58:486 والعرض الشمالي 27:64 درجة، وفي عمق 8 كم عن سطح الارض. تعرضت مدينة “زهكلوت” بمحافظة كرمان (وسط البلاد) قبل قليل، الى زلزال بلغت شدته 4.7 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب ما افاد به مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران، فقد وقع هذا الحادث عند الساعة التاسعة و35 دقيقة و14 ثانية من صباح اليوم الخميس. كما حدد المصدر نفسه، مركز الزلزال عند التقاء خطي الطول الشرقي 58:486 والعرض الشمالي 27:64 درجة، وفي عمق 8 كم عن سطح الارض. ولم ترد لحد الان، اي تقارير بشأن الخسائر الناجمة عن الزلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر الذي هزّ اليوم مدينة زهلكوت الواقعة في جنوب المحافظة كرمان.

المصدر: ارنا