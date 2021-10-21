أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 21-10-2021

البناء

• حاولت مصادر سياسية ودبلوماسية استكشاف خلفية كلام نائب سابق معاد لحزب الله عن عدم وجود مناخ مناسب لإجراء الانتخابات وحتمية انتصار حزب الله بنتيجتها ومعرفة ما إذا كان الكلام منسقا مع حلفائه او مع جهات خارجية أم أنه مجرد تعبير عن وضع انتخابي شخصي ميؤوس منه…

• تحاول أطراف دولية التدقيق في خلفية التفجير الذي استهدف دمشق في ظلّ تقاطع مصالح «إسرائيلية» وتركية وأميركية في إرباك سورية وأمن عاصمتها بهدف معرفة الجهة التي تقف وراء الإنفجار الإرهابي مع كلام الرئيس التركي عن التمسك بالبقاء في سورية في نفس اليوم في ظلّ تصاعد جبهة إدلب…!

اللواء

• يذكّر مسؤولون بتطمينات عن سقف معين لسعر الدولار، ثمّ تخطّوه في غمرة صعود أسعار المحروقات في الداخل والخارج.

• أثار تصريح أحد الوزراء الجدد لغطاً لجهة مفاعيله، قبل أن يضطر الوزير للتدخل لتصحيحه وشرح مضمونه..

• تحدثت معلومات عن انعكاسات سلبية لعمليات استيراد المحروقات من دولة إقليمية، لجهة صرف العائدات في شراء العملة الصعبة من المنصات المحلية!

الجمهورية

• خُصّصت جلسة لقيادة حزبية بعد أحداث الأسبوع الماضي لإعادة تصويب المواقف بعدما “فَتلت” الأمور في أقل من ساعة

• قالت جهات إنه لو كان لدى أحد الأحزاب فعلًا هذا العدد الكبير، ويُدفع لهم شهريًا بالدولار، لما شهدنا أزمة دولار في البلد

• علّق قريبون من مرجع غير سياسي على إصرار البعض على إيجاد رابط بين كل ما يفعله وبين استحقاق مُقبل بالقول: إنهم يرشّحونه بينما هو “غير عالم”

المصدر: صحف