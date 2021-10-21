أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 21-10-2021

الأخبار

الصفيحة إلى 360 ألفاً: سلامة يقطع الدولارات عن البنزين

في بيتنا عدو: قاطعوا «الوسيط» الإسرائيلي

«حلفاء سوريا» ينفّذون وعدهم: قاعدة التنف الأميركية تحت النار!

النهار

المحروقات تلهب الناس والشارع.. والحكومة مشلولة

هوكستين ليس مع نظرية الحدود بل “التشاركية” مع إسرائيل

اللواء

لا مقاطعة شيعية لمجلس الوزراء.. والأولوية للجم حريق المحروقات!

هوكشتاين لتحرير لبنان من «قيصر» لاستجرار الطاقة

الجمهورية

رسائل تحذير دولية.. والداخل مُربك

اهتزازات عنيفة تسبق الانفراج

الديار

صدمة شعبية امام ارتفاع أسعار المحروقات والأوضاع تتجه نحو الصعوبات الكبيرة

الوفد الأميركي يتصرف على أن حزب الله “عدوهم الأول”…ومصدر أمني: السلم الأهلي ممسوك

البناء

صواريخ على قاعدة التنف الأميركية على الحدود السورية – العراقية.. والبيت الأبيض سنعود للاتفاق

تفجير إرهابي في دمشق.. أصابع الاتهام نحو تركيا بتشجيع أميركي – «إسرائيلي»

المبعوث الأميركي يستكشف فرص عودة المفاوضات.. ورسالة تطمين حول الاستثناء من العقوبات

المصدر: صحف