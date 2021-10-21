هل شركة فيسبوك بصدد تغيير اسمها؟

تستعد شركة “فيسبوك” العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي لإعادة تسمية الشركة باسم جديد الأسبوع المقبل.

وأشار موقع “ذا فيرج” إلى أن تغيير الاسم، الذي يخطط الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج للتحدث عنه في مؤتمر الشركة السنوي Connect في 28 تشرين الاول، وقد يكون الكشف عنه قبل ذلك، يهدف إلى الإشارة إلى طموح عملاق التكنولوجيا في أن يكون معروفًا أكثر من باقي وسائل التواصل الاجتماعي وجميع العلل التي تنطوي عليها.

وأضاف الموقع أن إعادة التسمية ستضع تطبيق فيسبوك على الأرجح كواحد من منتجات عديدة لشركة أم ستشرف على مجموعات مثل إنستغرام وواتساب وأوكيولاس وغيرها.

في شهر تموز ، قال زوكربيرج لموقع “ذا فيرج” أنه خلال السنوات العديدة القادمة “سننتقل بشكل فعال من الأشخاص الذين يرون أننا في الأساس شركة وسائط اجتماعية إلى شركة metaverse”.

يمكن أن تعمل إعادة تسمية العلامة التجارية أيضًا على فصل العمل المستقبلي، الذي يركز عليه زوكربيرج عن التدقيق المكثف الذي يخضع له “فيسبوك” حاليا بشأن الطريقة، التي تعمل بها منصته الاجتماعية.

وأضاف زوكربيرج، “وأعتقد أنه سيكون الفصل الكبير التالي لشركتنا أيضا، حيث سنضاعف حجمه في هذا المجال”.

هذا وأعلنت الشركة في وقت سابق عن خطط لخلق 10 آلاف وظيفة في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الخمس المقبلة للمساعدة في بناء “كون الواقع الافتراضي” أو الميتافيرس.

المصدر: مواقع اخبارية