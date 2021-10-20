اندلاع مواجهات مع الاحتلال على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2021 - 23:20

اندلاع مواجهات مع الاحتلال على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية

منذ 37 mins 20 October، 2021
أخبار موقع المنار

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