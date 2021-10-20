وكالة انباء الامارات: ولي العهد تلقى اتصالا من الرئيس السوري تناول تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في سوريا و الشرق الأوسط – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 20 2021 - 21:48
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
20 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث خلال مهرجان المولد النبوي الشريف يوم الجمعة المقبل السابعة والنصف مساء
14 شهيدا و3 جرحى في تفجيرين ارهابيين استهدفا حافلة مبيت عند جسر الرئيس في العاصمة دمشق
وزير الداخلية السورية: سنلاحق الإرهابيين الذين أقدموا على جريمة تفجير باص المبيت في دمشق أينما كانوا
حزب الله يدين التفجير الآثم الذي استهدف العاصمة السورية والذي تقف وراءه الجماعات الارهابية ومشغلوها الدوليون والاقليميون
حزب الله: كل المحاولات الارهابية لن تنجح في زعزعة الاستقرار والامن السوري
حزب الله: المحاولات الارهابية ستزيد من تصميم وعزيمة الجيش والشعب السوري على استكمال عملية التحرير وملاحقة الارهابيين
حركة أمل تستنكر التفجير الارهابي الذي ضرب العاصمة السورية دمشق
الخارجية الايرانية تعليقا على التفجير الارهابي في دمشق: الأعمال الإرهابية الجبانة محكوم عليها بالفشل
المكتب السياسي لأنصار الله: ندين ونستنكر التفجيرات الاجرامية في العاصمة السورية والتي اوقعت عشرات الشهداء والجرحى
نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ الخطيب استنكر تفجير دمشق وتوجه بالتعازي للشعب والقيادة السورية بالشهداء
الحزب السوري القومي الاجتماعي ادان التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا حافلة مبيت عند جسر الرئيس بدمشق
الرئيس عون اطلع من المدير العام لشركة الفاريز ومارسال على مباشرة الشركة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الخميس
الرئيس بري يدعو إلى عقد إجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب الاثنين المقبل تمهيدا لعقد جلسة تشريعية
الرئيس بري يوقع القانون الرامي لتعديل قانون الانتخابات ويحيله لرئاسة مجلس الوزراء مع إستعجال اصداره
قوات العدو الصهيوني تعتقل 18 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية المحتلة بينهم قيادي في حركة حماس
المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط وينسلاند: عدد كبير من الفلسطينيين يقتلون أو يصابون بالنيران الاسرائيلية
وينسلاند: الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس آخذة بالتدهور ونشعر بقلق لخطط فصل شمال الضفة عن جنوبها
مصادر محلية يمنية: انفجار كبير هزّ مدينة مأرب شمال شرق اليمن
القوة الجوية الايرانية تجري مناورات "فدائيو الولاية" بمشاركة جميع القواعد الجوية في البلاد
لافروف: الدول الغربية التي كانت في أفغانستان لعشرين عاماً هي التي تتحمل مسؤولية الوضع الحالي في هذا البلد
المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل كبير على واردات الغاز ومن المهم زيادة عدد مورديه
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
مع انطلاق أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
دعوة من نائب برازيلي لاتهام الرئيس البرازيلي بالقتل بسبب أخطاء التعامل مع كورونا
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
مع انطلاق أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
مع انطلاق أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب فجرا بحر إيجه قبالة سواحل ولاية موغلا، غرب تركيا
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
وكالة انباء الامارات: ولي العهد تلقى اتصالا من الرئيس السوري تناول تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في سوريا و الشرق الأوسط
منذ 21 mins
20 October، 2021
التعليقات
ذات صلة
كلمة للسيد نصر الله بذكرى المولد النبوي الشريف الجمعة المقبل
اليمن: طائرات العدوان تعتدي على عدة محافظات
النائب الموسوي: ما يتم تداوله حول رفع مخصصات النواب الى ٤٥ مليون شهريا ملفق وكاذب
شركة الامانة تعلن بيع المازوت بسعر أقل بـ ١٠% من السعر الرسمي
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}