وكالة انباء الامارات: ولي العهد تلقى اتصالا من الرئيس السوري تناول تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في سوريا و الشرق الأوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2021 - 21:48

وكالة انباء الامارات: ولي العهد تلقى اتصالا من الرئيس السوري تناول تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في سوريا و الشرق الأوسط

منذ 21 mins 20 October، 2021
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