روسيا تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حافلة عسكرية في دمشق

دانت روسيا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حافلة كانت تقل عسكريين سوريين في العاصمة دمشق الأربعاء، وأسفر عن استشهاد 14 شخصا وإصابة آخرين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها “ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الدنيئ ونعرب عن خالص تعازينا لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وأضافت الوزارة “إننا نعتبر هذه الجريمة الدموية بمثابة تحد صارخ هدفه التشكيك في قدرة سلطات الجمهورية العربية السورية على ضمان أمن العاصمة، وهو استفزاز لإثارة العنف،وعرقلة جهود تحقيق تسوية سياسية في سوريا”.

وأكدت الوزارة على “أهمية تضافر الجهود الدولية في مكافحة الخطر الإرهابي العالمي على الأسس القانونية الدولية القائمة، بما في ذلك إقامة تعاون في هذا المجال مع حكومة الجمهورية العربية السورية”.

المصدر: روسيا اليوم