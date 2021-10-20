لافروف: عودة “طالبان” لسدة الحكم بأفغانستان أمر واقع ومهمة إحلال السلام هناك ما تزال ملحة

أقر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مستهل الجولة الجديدة من المحادثات بـ”صيغة موسكو” الخاصة بأفغانستان بأن عودة حركة “طالبان” إلى سدة الحكم في هذا البلد أمر واقع.

وقال لافروف أمام الوفود المشاركة في اجتماع اليوم في موسكو “الآن، بعد حدوث تغيرات جذرية في الوضع على الأرض، لا جدوى في البحث عن المسؤولين عن عدم إحراز أي تقدم ملموس في ملف المصالحة الوطنية”، وتابع “بودي الإشارة فقط إلى أن الآمال المرتبطة بالمعسكر الجمهوري، أي الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، لم تتحقق، ووصلت إدارة جديدة إلى الحكم الآن، وهذا الأمر الواقع يُحمل مسؤولية كبيرة على عاتق حركة طالبان”.

وأشار لافروف إلى “الجهود التي بذلتها طالبان في سبيل استقرار الأوضاع العسكرية والسياسية في البلاد وتنظيم عمل مؤسسات الدولة”، وشدد على أن “مهمة إحلال سلام مستدام في أفغانستان لا تزال ملحة”.

المصدر: روسيا اليوم