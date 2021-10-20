التحكم المروري : قطع السير على اوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2021 - 15:42
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث خلال مهرجان المولد النبوي الشريف الجمعة المقبل السابعة والنصف مساء
وكالة سانا: 14 شهيدا و3 جرحى في تفجيرين ارهابيين استهدفا حافلة مبيت عند جسر الرئيس في العاصمة دمشق
وكالة سانا: وحدات الهندسة تفكك عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع في التفجير الارهابي بدمشق
وزير الداخلية السورية: سنلاحق الإرهابيين الذين أقدموا على جريمة تفجير الباص المبيت في دمشق أينما كانوا
الخارجية الايرانية تعليقا على التفجير الارهابي في دمشق: الأعمال الإرهابية الجبانة محكوم عليها بالفشل
نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ الخطيب استنكر تفجير دمشق وتوجه بالتعازي للشعب والقيادة السورية بالشهداء
الحزب السوري القومي الاجتماعي ادان التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا حافلة مبيت عند جسر الرئيس بدمشق
الرئيس عون استقبل الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكشتاين
الرئيس عون اطلع من المدير العام لشركة الفاريز ومارسال على مباشرة الشركة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان غدا
الرئيس بري دعا إلى عقد إجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب الاثنين المقبل تمهيدا لعقد جلسة تشريعية
بري وقع القانون الرامي لتعديل قانون الانتخابات وأحاله لرئاسة مجلس الوزارء مع إستعجال اصداره
الجيش اللبناني: دهم مجمع سكني في ببنين بعد رصد عدد من المسلحين الذين شاركوا في إشكال وادي الجاموس
أسعار المحروقات في لبنان تسجل ارتفاعاً اضافيا:ً بنزين 95 أوكتان 302700 ليرة، بنزين 98 أوكتان 312700 ليرة
المفتي قبلان معلقا على ارتفاع أسعار المحروقات: ليس مسموحاً تحميل وزر من نهب أموال البلد للناس المظلومة
قوات العدو الإسرائيلي تعتقل 18 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية المحتلة بينهم قيادي في حركة حماس
مصادر محلية يمنية: انفجار كبير هزّ مدينة مأرب شمال شرق اليمن
محمد علي الحوثي في ذكرى اغتيال الشهيد حسن زيد: تحالف العدوان على اليمن لا يميز بين سياسي وعسكري
القوة الجوية الايرانية تجري مناورات "فدائيو الولاية" بمشاركة جميع القواعد الجوية في البلاد
وسائل إعلام أفغانية: انفجار ضخم في العاصمة كابل وأنباء عن سقوط ضحايا
لافروف: الدول الغربية التي كانت في أفغانستان لعشرين عاماً هي التي تتحمل مسؤولية الوضع الحالي في هذا البلد
أردوغان يؤكد استعداد بلاده للتعاون الأمني والعسكري مع دول إفريقيا
الخارجية البريطانية: وزيرة الخارجية ستزور السعودية وقطر هذا الأسبوع لمناقشة تعزيز العلاقات التجارية مع الخليج
مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي: مقاتلتان روسيتان منعتا طائرتين أميركيتين من انتهاك المجال الجوي فوق البحر الأسود
كوريا الشمالية تعلن أنّها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ بالستي "من طراز جديد" من غواصة
مجلس الأمن يناقش إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية اليوم بناء على طلب من أيرلندا وبريطانيا
المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل كبير على واردات الغاز ومن المهم زيادة عدد مورديه
البرازيل تسجل 12969 إصابة بفيروس كورونا و390 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية
دعوة من نائب برازيلي لاتهام الرئيس البرازيلي بالقتل بسبب أخطاء التعامل مع كورونا
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
مع انطلاق أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
مع انطلاق أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب فجرا بحر إيجه قبالة سواحل ولاية موغلا، غرب تركيا
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
التحكم المروري : قطع السير على اوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا
منذ 8 mins
20 October، 2021
اوتوستراد المدينة الرياضية
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